Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: A5 Höhe Bad Homburger Kreuz: Frau nach Sturz von Brücke tödlich verletzt - Polizei sucht weißen 7,5-Tonner

Gießen (ots)

Nachdem am heutigen Montag (26.04.2021) um kurz nach 16 Uhr eine Frau nahe des Bad Homburger Kreuzes von einer über die A5 führende Brücke stürzte und tödliche Verletzungen erlitt, sucht die Autobahnpolizei Mittelhessen dringend nach dem Fahrer eines weißen 7,5-Tonners des Fabrikats MAN. Der LKW soll am Nachmittag aus Richtung Kassel kommend in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs gewesen sein und sich zur genannten Zeit im Bereich des Bad Homburger Kreuzes befunden haben. Am Fahrzeugheck war die Aufschrift "KUHN" zu erkennen. Offenbar hatte der Lastwagen die auf dem Asphalt liegende Frau überrollt und war anschließend weiter in Richtung Frankfurt gefahren.

Die Ermittler bitten unter 06033/7043-5010 dringend um sachdienliche Hinweise zu Fahrzeug und Fahrzeugführer.

Björn Petry

Polizeiführer vom Dienst

