Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: 70-jähriger aus Braunfels vermisst

Gießen (ots)

Braunfels: Seit heute Mittag (21.09.2020), 14.30 Uhr wird Herr Herbert Joseph MÖLLER vermisst. Herr Möller wird wie folgt beschrieben: 1,83 m groß , 75 kg, graue schulterlange Haare, graues Oberteil, schwarze kurze Hose, schw. Turnschuhe, an Armen und Beinen tätowiert. Herr Möller braucht dringend medizinische Hilfe. Bei Antreffen oder falls sie Hinweis zum Verbleib des Mannes haben bitte Nachricht an die nächste Polizeistation oder die Polizei in Wetzlar: 06441-918 0.

