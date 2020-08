Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Rücknahme der Vermisstenfahndung "Erwin Weber aus Leun"

Gießen (ots)

Der seit Mittwoch, 29.07.2020 in Leun (LDK) vermisste Herr Weber fiel heute einer Polizeistreife in Bad Schönborn (BW) auf und konnte wohlbehalten in Obhut genommen werden. Die Umstände seiner Reise, bzw. seines Verschwindens bedürfen noch der Klärung. Ralph Gerlach (Polizeiführer vom Dienst)

