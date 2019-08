Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Schwerer Verkehrsunfall auf der B3 bei Friedberg

Gießen (ots)

Heute ereignete sich gegen 14.40 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B3 zwischen den Abfahrten Ockstadt und Bad Nauheim/West. Der in Richtung Friedberg fahrende Unfallverursacher geriet aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal auf den entgegenkommenden in Richtung Butzbach fahrenden PKW, besetzt mit dem 69-jährigen Fahrer aus Schotten und seiner 68-jährigen Frau. Der 69-jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik Gießen geflogen. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Derzeit ist die B3 in beide Fahrtrichtungen auf noch unbestimmte Zeit gesperrt.

Zeugen des Unfalls werden dringend gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg unter 06031/6010 in Verbindung zu setzen.

