Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Raubüberfall auf Tankstelle

Gießen (ots)

Am Sonntagmittag, 28.07.2019, gg. 13:35 Uhr wurde in Dautphetal-Buchenau die in der Ortsmitte gelegene Tankstelle überfallen. Ein männlicher Täter betrat den Verkaufsraum, bedrohte die 31-jährige Angestellte mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem er dies erhalten hatte, verstaute er es in einer Bauchtasche und flüchtete zu Fuß. Beschreibung: Ca. 25 Jahre, 175 - 180 cm, schlank, schwarzer Kapuzenpulli, blaue Hose mit weißem Streifen, beige Turnschuhe mit weißer Sohle. Die Höhe des Raubgutes ist nicht bekannt. Zur Fahndung, die bislang erfolglos verlief, wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt. ( Ralph Gerlach ), Polizeiführer vom Dienst

