Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Festnahmen in Wetzlar

Gießen (ots)

Am heutigen 08.07.2019 gab es im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens am Domplatz in Wetzlar zwei Festnahmen durch operative Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Mittelhessen. Hintergründe können zum jetzigen Zeitpunkt nicht mitgeteilt werden.

