Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Schwerer Motorradunfall bei Niederweidbach - Zeugen gesucht /37jähriger stirbt bei Überholmanöver

Gießen (ots)

Zu einem tragischen Unfall kam es am Samstag Mittag auf der Bundesstraße 255 bei Niederweidbach (Lahn-Dill-Kreis). Nach ersten Ermittlungen der Polizei fuhren ein Kleintransporter und ein Motorradfahrer um kurz nach halb zwölf hintereinander aus Richtung Oberweidbach in Richtung Niederweidbach. An einer Einmündung wollte der Transporter nach links in einen Weg abbiegen. Zur gleichen Zeit setzte offenbar der Motorradfahrer zum Überholen an, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Motorradfahrer, ein 37jähriger Mann aus Großen-Linden bei Gießen wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen erlag. Der Fahrer des Kleintransporters, ein 32jähriger Mann aus Münchhausen (Kreis Marburg-Biedenkopf) wurde nicht verletzt. Zur endgültigen Klärung des Unfallherganges hat die Staatsanwaltschaft einen Unfallsachverständigen mit den Ermittlungen an der Unfallstelle beauftragt. Die B 255 blieb wegen der Unfallaufnahme über einige Stunden gesperrt. Die Polizei sucht hier dringend Unfallzeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Herborn unter 02772 - 47050.

