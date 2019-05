POL-GI: Schwer verletzte Person bei Brand in Herborn

Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

Aus noch ungeklärter Ursache brach am 26.05.2018, gegen 01:00 Uhr, in einer Wohnung, in einem Mehrfamilienhaus, in der Konrad-Adenauer-Str. ein Feuer aus. Die 19-jährige, alleinige Bewohnerin wurde durch die Feuerwehr aus der noch brennenden Wohnung geborgen. Leider erlitt die junge Frau bei dem Brand schwerste Verletzungen. Sie wurde nach Gießen in das Universitätsklinikum gebracht. Die verletzte Person schwebt zur Zeit noch in Lebensgefahr. Alle weiteren Bewohner des Hauses konnten unverletzt evakuiert werden. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000.-EUR geschätzt.

