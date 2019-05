POL-GI: Scherer Verkehrsunfall in Gießen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

Am Donnerstag, 23.05.2019, gg. 18:20 Uhr ereignete sich in Gießen auf der L3475 (zwischen Wieseck und Anschlussstelle BAB A 480) ein schwerer Verkehrsunfall, dessen Umstände noch nicht in Gänze geklärt sind. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 25-jähriger Mann aus Lollar mit seinem Krad die L3475 in Richtung Lollar und fuhr Höhe der oben angegebenen Stelle auf einen auf der Fahrbahn haltenden PKW Honda auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann auf die Fahrbahn geschleudert und schwerst verletzt. Der 48-jähriger Fahrer des Honda, ein 48-Jähriger aus Marburg, blieb unverletzt. Die Fahrbahn musste für ca. 2 Stunden gesperrt werden. Beide Fahrzeuge wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Ein Gutachter wurde mit der Rekonstruktion des Unfallgeschehens beauftragt. Angaben zum Sachschaden können noch nicht gemacht werden. Zeugen des Unfalles werden dringend gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen-Nord unter der Telefonnummer: 0641-7006-3755 zu melden. ( Ralph Gerlach ), Polizeiführer vom Dienst

