Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Tödlicher Verkehrsunfall in der Gemarkung 35649 Bischoffen

Gießen (ots)

Am Mittwoch, 22.05.2019, gg. 14:20 Uhr befuhr zunächst ein 43-jähriger Mann aus Marburg mit seinem Klein-Lkw mit Anhänger die B255 aus Richtung Niederweidbach in Richtung Oberweidbach. Etwa mittig der beiden Ortschaften, der Straßenverlauf ist dort geradlinig, kam er aus bisher nicht geklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden LKW (geschlossener Kasten), gesteuert von einem 36-jährigen Mann aus Mittenaar. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der LKW von der Fahrbahn geschleudert. Beide Fahrzeugführer verstarben noch an der Unfallstelle. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter bezüglich der Rekonstruktion hinzugezogen. Die Fahrbahn war komplett gesperrt. Ebenfalls im Einsatz waren die örtliche FFW, mehrere Rettungswagen und Notärzte sowie der Rettungshubschrauber und ein Abschleppdienst. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden (ca. 17.000 Euro). Zeugen werden gebeten , sich mit der Polizeistation in Herborn unter der Tel.: 02772-47050 in Verbindung zu setzen. ( Ralph Gerlach ) Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Führungs- und Lagedienst

Ferniestraße 8

35394 Gießen



Telefon: 0641/7006-3381



E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei

Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell