Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Unfall bei Butzbach fordert 2 Tote

Gießen (ots)

Ein tragischer Unfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen auf der Bundesstraße 3 in der Nähe von Butzbach. Nach ersten Ermittlungen der Polizei stießen gegen 5.20 Uhr ein schwarzer VW und ein blauer Mitshubishi auf der B3 zwischen den Abfahrten Pohl-Göns und Kirch-Göns frontal zusammen. Für beide Fahrer, einen 34jährigen Mann aus Gießen und einen 51jährigen Mann aus Butzbach kam jede Hilfe zu spät; sie verstarben noch an der Unfallstelle. An den beiden Pkw entstand Totalschaden, dessen Höhe bisher noch nicht beziffert werden kann. Zur endgültigen Klärung des Unfallherganges hat die Staatsanwaltschaft einen Unfallsachverständigen mit den Ermittlungen an der Unfallstelle beauftragt. Die B 3 blieb wegen der Unfallaufnahme über mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei sucht hier dringend Unfallzeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Butzbach unter der Tel-Nr 06033 70430

