Polizeipräsidium Mittelhessen

POL-GI: 84-jährige Frau in Stadtallendorf vermisst - Polizei bittet um Mithilfe!

Gießen (ots)

Stadtallendorf: Seit Freitag, 17.05.19, gegen 15.00 Uhr, wird aus einem Pflegeheim (AWO, Am Lohpfad), die 84-jährige Ursel Müller vermisst. Mit einem Bild der Vermissten erhofft sich die Stadtallendorfer Polizei jetzt Hinweise auf den derzeitigen Aufenthalt der Frau. Die 84-Jährige ist dement und kann sich schlecht orientieren, bedarf möglicherweise medizinischer Hilfe.

Nach Zeugenangaben wurde sie letztmalig am Freitag gegen 17.15 Uhr in einem Supermarkt in der Herrenwaldstraße in Stadtallendorf gesehen.

Bereits gestern liefen umfangreiche Suchmaßnahmen an, so kam auch ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera zum Einsatz. Heute laufen weitere Maßnahmen, unter anderem mit Suchhunden, um die 84-Jährige zu finden.

Von Frau Müller liegt folgende Beschreibung vor: Sie ist etwa 1,60 Meter groß und von normaler Statur. Die Haare kurz und grau-blond. Von der Bekleidung sind ein rosafarbenes T-Shirt und eine braune Strickjacke sowie eine dunkle Hose und dunkle Schuhe, bekannt. In der Jacke ist ein Namenschild des Pflegeheims. Auffallend ist ihr unsicherer Gang.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Aufmerksamkeit und Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten. Die Ordnungshüter fragen:

-Wer hat die Seniorin seit gestern (17.05.2019, gg. 17 Uhr) gesehen?

-Kann jemand Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort machen?

Sachdienliche Hinweise, die zum Auffinden der Vermissten führen können, bitte an die Polizeistation in Stadtallendorf unter Tel.: 06428-93050.

Hinweis: In der digitalen Pressemappe sind zwei Bilder der vermissten 84-jährigen Ursel Müller.

