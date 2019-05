Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: 85-Jährige aus Gießen vermisst - Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Gießen (ots)

Wir suchen Frau Giesela Jeschke. Sie ist orientierungslos und benötigt Hilfe. Frau Jeschke ist heute (13.05.2019) Mittag, gg. 15.15 Uhr zu Fuß in Richtung Gießen, Innenstadt aufgebrochen und wurde seither nicht mehr gesehen. Frau Jeschke kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 160 cm groß - ca. 60 kg - blonde, schulterlange Haare - trug eine rote Weste, ein blaues Shirt, eine dunkelblaue Hose und rote Schuhe. Um den Hals trägt sie ein Band an dem ein Chip für das Seniorenheim Vitanas, mit der Adresse des Seniorenheimes in Gießen, Zu den Mühlen 2.

Bei Antreffen von Frau Jeschke bitte Nachricht an die Polizeistation Gießen Nord, Tel.: 0641 - 7006 3755

