Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Butzbach: Pkw überrollt liegende Person auf Fahrbahn /Fahrer flüchtet - Zeugen gesucht

Gießen (ots)

Eine verletzte Person ist die Bilanz eines tragischen Vorfalls, der sich am Samstag Abend in Butzbach ereignete. Gegen 21 Uhr bemerkt eine Zeugin, wie der Fahrer eines dunklen Pkw in der Philipp-Reis-Straße über ein Hindernis auf der Straße fährt. Beim näheren Hinschauen erkennt sie aber, dass es sich hierbei um eine männliche Person handelt, die bereits auf der Straße lag, bevor der Pkw über sie hinweg rollt und ohne anzuhalten seine Fahrt fortsetzt. Der verletzte Mann, ein 46jähriger Deutscher aus Butzbach, wird mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und dort behandelt. Die Polizei in Butzbach bittet darum, dass sich weitere Zeugen unter der Telefonnummer 06033-70430 melden.

