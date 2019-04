Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Gebäudebrand

Gießen (ots)

Am 26.04.2019 kam es gegen 20.45 Uhr in Herborn, Dresdener Straße zu einem Gebäudebrand eines Mehrfamilienhauses. Auf einem Balkon des Hauses geriet eine Gasflasche aus bislang unbekannten Gründen in Brand und explodierte. Der dadurch entstandene Brand dehnte sich auf das Haus aus. Durch die Polizei und die Feuerwehr konnten die Bewohner des Hauses sehr schnell in Sicherheit gebracht werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden 3 Personen verletzt.

