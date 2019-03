Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Tödlicher Verkehrsunfall

Gießen (ots)

Ein 58 jähriger PKW Fahrer aus Biedenkopf fuhr heute gegen 16.25 Uhr die B62 in Richtung Biedenkopf. In Höhe des Ortsteils Wallau wich er einem auf der Fahrbahn liegenden Farbeimer aus und stieß frontal gegen einen entgegenkommenden LKW. Dadurch wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 63 jährige LKW Fahrer wurde schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Marburg geflogen werden.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 45000 Euro.

Die Strecke war bis 21.15 Uhr voll gesperrt.

