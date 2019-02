Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Tödlicher Verkehrsunfall

Gießen (ots)

Herborn-Schönbach, Dienstag, 26. Februar 2019, 18.45 Uhr: Eine 84-jährige PKW-Fahrerin aus Herborn-Schönbach fährt von Schönbach in Richtung Herborn. Als sie von der K69 nach links auf die B255 abbiegt übersieht sie einen 48-jährigen Mann aus Driedorf der sich mit seinem PKW auf der B255, aus Richtung Herborn, der Einmündung nähert. Der Mann kann seinen PKW nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidiert mit dem einbiegenden PKW. Die 84-jährige wird durch die Wucht des Aufpralls aus dem PKW geschleudert und dabei so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstirbt. Der 48-jährige wurde ebenfalls verletzt und musste zur Behandlung ins Krankenhaus. Zur Unfallaufnahme wurde ein Sachverständiger hinzugezogen und die B255 musste für drei Stunden voll gesperrt werden.

C. Fritz, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Führungs- und Lagedienst

Ferniestraße 8

35394 Gießen



Telefon: 0641/7006-3381



E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei

Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell