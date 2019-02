Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Schwerer Verkehrsunfall auf der B3 zwischen Okarben und Nieder-Wöllstadt

Gießen (ots)

Am 09.02.2019, gg. 03:40 Uhr kam es auf der B3, zwischen Okarben und Nieder-Wöllstadt zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus noch ungeklärter Ursache stieß ein PKW mit einem Fußgänger zusammen. Ein 17-jähriger Mann aus Karben hielt sich zu Fuß auf der Bundesstraße auf. Mit welchem Ziel er auf der B3 unterwegs war, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt und noch Gegenstand der Ermittlungen. Eine 18-jährige PKW-Fahrerin aus Schöffengrund war auf der gleichen Bundesstraße in Richtung Karben unterwegs. Dem Fußgänger konnte sie leider nicht ausweichen, es kam zum Zusammenstoß. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde der junge Mann in die Unikliniken nach Frankfurt gebracht, zum jetzigen Zeitpunkt ist sein Zustand stabil. Die Fahrerin des PKW, sowie ihre Beifahrerin konnten selbst keine Angaben zum Unfallverlauf machen, sie stehen unter Schock und werden ebenfalls ärztlich betreut. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat mit der Unfallursachenermittlung einen Sachverständigen betraut und das Fahrzeuge sicherstellen lassen. Die B3 war für mehrere Stunden voll gesperrt.

