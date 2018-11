POL-GI: Sprengung eines Geldautomaten in Gießen - Kleinlinden

Gießen (ots) - Am Samstag, 24. November 2018, gegen 04:20 Uhr, sprengten unbekannte Täter den Geldautomaten der Sparkasse Gießen in der Frankfurter Str. in Gießen-Kleinlinden. Durch die Sprengung entstand im Vorraum der ehemaligen Filiale der Sparkasse Gießen ein Brand, der von der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Am Gebäude entstand Sachschaden. Obwohl das Gebäude bewohnt ist und sich zum Zeitpunkt der Sprengung Personen im Gebäude befunden haben, wurde niemand verletzt. Bargeld wurde augenscheinlich nicht entwendet. Ein Zeuge konnte zwei männliche Personen beobachten, die nach der Sprengung das Gebäude verlassen haben, zu einer weiteren Person in einen schwarzen Audi A5 oder A6, mit einem Kennzeichen aus Altenkirchen/Westerwald ( AK-???), zugestiegen sind und sich vom Tatort entfernt haben. Die Kriminalpolizei in Gießen bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0641/70062555.

