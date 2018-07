POL-GI: Schwerer Motorradunfall zwischen Schotten und Laubach

Gießen (ots) - Am heutigen Sonntagvormittag kam es auf der Strecke zwischen Schotten und Laubach zu einem schweren Motorradunfall. Ein 34 Jahre alter Darmstädter war gegen 10:20 Uhr mit seiner Yamaha FZ 6 die B 276 in Richtung Laubach unterwegs. Hierbei verlor er in einem Kurvenbereich aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über seine Maschine. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Telefonmast. Durch diesen Aufprall zog sich der Biker schwerste Verletzungen zu. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Gießen geflogen werden. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, bzw. Erste Hilfe geleitstet hatten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Grünberg, Tel. 06401/91430 in Verbindung zu setzen.

