Feuerwehr Gronau

FW Gronau: Dachstuhlbrand in der Herzogstraße

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Gronau (ots)

Am heutigen Tag wurde die Feuerwehr Gronau kurz vor 18 Uhr zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand in die Herzogstraße alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte waren an dem zweieinhalbgeschossigen Gebäude bereits Flammen aus dem Dach sowie eine deutliche Rauchentwicklung sichtbar.

Das Gebäude stand aufgrund laufender Renovierungsarbeiten leer, sodass sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs keine Personen darin befanden. Der Brand hatte seinen Ursprung im Dachgeschoss. Die eingesetzten Kräfte öffneten unter schwerem Atemschutz die Dachhaut und bekämpften das Feuer sowohl von innen als auch von außen über die Drehleiter. Um letzte Glutnester zu erreichen, musste das Dach im Einsatzverlauf zudem teilweise abgedeckt werden. Für die Zeit des Einsatzes musste die Herzogstraße voll gesperrt werden.

Insgesamt waren 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr Gronau vor Ort. Der Einsatz konnte gegen 19:30 Uhr beendet werden. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss zur Ermittlung der Brandursache an die Polizei übergeben.

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