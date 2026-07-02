Feuerwehr Gronau

FW Gronau: Wohnhausbrand an der Nienborger Straße - Feuerwehr Gronau verhindert Schlimmeres

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Gronau (ots)

Am Sonntagmorgen, dem 28. Juni 2026, wurde die Feuerwehr Gronau um 07:31 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Menschenleben in Gefahr" zur Nienborger Straße alarmiert. Laut erster Meldung stand der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand.

Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte hatte ein aufmerksamer Nachbar den Bewohner des betroffenen Hauses auf die Gefahr aufmerksam gemacht und ihn rechtzeitig aus dem Gebäude gerufen. Bei Ankunft der Feuerwehr befand sich die Person bereits in Sicherheit.

Die erste Erkundung ergab, dass entgegen der Erstmeldung nicht der Dachstuhl, sondern ein Anbau des Einfamilienhauses in Brand geraten war. Unter Einsatz von schwerem Atemschutz gingen die Einsatzkräfte zur Brandbekämpfung vor und brachten das Feuer rasch unter Kontrolle. Im Anschluss wurde das gesamte Gebäude systematisch auf weitere Brandnester kontrolliert, um ein Wiederaufflammen zu verhindern. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäudeteile verhindert werden.

Der Bewohner wurde durch den Rettungsdienst gesichtet. Eine Behandlung oder ein Krankenhausaufenthalt war nicht erforderlich; er verblieb an der Einsatzstelle. Am Gebäude entstand Sachschaden, dessen genaue Höhe zum Zeitpunkt dieser Mitteilung noch nicht bekannt ist.

Nach rund eineinhalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Die Einsatzstelle wurde anschließend an die Polizei übergeben, die nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen hat.

Die Feuerwehr Gronau war mit beiden Löschzügen im Einsatz.

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