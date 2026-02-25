Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V.

Feuerwehr MTK: Landesweiter Warntag am 12. März - Hattersheim testet Warnmittel am Boden, auf Dächern und aus der Luft

Hattersheim am Main

Am Donnerstag, 12. März 2026, findet in Hessen erneut der landesweite Warntag statt. Neben dem bundesweiten Warntag im Herbst dient dieser Termin dazu, die Warnsysteme auf Landes- und Leitstellenebene gezielt zu überprüfen .

Auch in Hattersheim am Main werden die vorhandenen Warnmittel umfassend getestet. Gegen 10:00 Uhr erfolgt die Auslösung über Cell Broadcast, Warn-Apps sowie über Sirenen. Eine Entwarnung ist für 10:30 Uhr vorgesehen. Es handelt sich ausschließlich um eine Probewarnung. Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr.

Mobile Warntechnik erneut im Einsatz

In Hattersheim am Main werden alle acht stationären Sirenenanlagen im Stadtgebiet ausgelöst. Damit wird überprüft, ob die Warnsignale "Warnung der Bevölkerung" und "Entwarnung" technisch einwandfrei funktionieren und flächendeckend wahrgenommen werden können.

Zusätzlich zu den stationären Warnmitteln setzen die Feuerwehren der Stadt Hattersheim am Main erneut ihre mobilen Warn- und Kommunikationsanlagen (MOWACOM) ein. Mit Lautsprecherdurchsagen können gezielt auch Personen erreicht werden, die sich im Freien aufhalten oder keine digitalen Warnmittel nutzen.

Erstmals kommt beim landesweiten Warntag auch die Drohne der Feuerwehr mit einem Lautsprechersystem zum Einsatz. Ziel ist es, praktische Erkenntnisse zur Reichweite, Verständlichkeit und Einsatzmöglichkeit luftgestützter Warnmittel zu gewinnen. Diese Technik kann insbesondere bei schwer zugänglichen Bereichen oder dynamischen Einsatzlagen von Bedeutung sein.

Was sollte die Bevölkerung am Warntag tun?

Der Warntag ist kein bloßer Techniktest der Behörden. Er ist auch eine Gelegenheit für jede Bürgerin und jeden Bürger, die eigene Notfallvorsorge zu überprüfen.

Wir empfehlen:

- Prüfen Sie, ob Ihr Smartphone eine Warnmeldung per Cell Broadcast empfängt. - Kontrollieren Sie die Einstellungen Ihres Geräts (Warnstufen aktiviert?). - Überprüfen Sie installierte Warn-Apps wie NINA oder hessenWARN auf Aktualität. - Sprechen Sie mit Kindern oder älteren Angehörigen über die Bedeutung von Sirenensignalen. - Informieren Sie Nachbarn, falls diese die Warnung möglicherweise nicht wahrgenommen haben.

Nutzen Sie den Warntag als persönlichen Selbsttest: Wissen Sie, was die Sirenensignale bedeuten? Wissen Sie, wo Sie im Ernstfall verlässliche Informationen erhalten?

Warnung braucht Vorbereitung

Eine funktionierende Bevölkerungswarnung lebt vom Zusammenspiel zwischen Technik und vorbereitetem Handeln. Der Warntag bietet die Möglichkeit, Abläufe zu erproben, Schwachstellen zu erkennen und die Resilienz der Stadt weiter zu stärken.

Weitere Informationen zur Notfallvorsorge und zur Warnung der Bevölkerung finden Sie unter: www.notfall-hattersheim.de

