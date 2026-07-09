Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Pkw-Brand im Parkhaus am Theater - Rund 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz

Nürnberg (ots)

Am Donnerstagvormittag wurde die Berufsfeuerwehr Nürnberg gegen 10:00 Uhr zu einem Pkw-Brand im Parkhaus am Theater alarmiert. Aufgrund der zunächst gemeldeten Lage rückten zwei Löschzüge sowie mehrere Sonderfahrzeuge zur Einsatzstelle aus.

Die ersten Einsatzkräfte der Feuerwache 3 stellten bereits bei ihrem Eintreffen eine starke Rauchentwicklung im Bereich der Parkhauseinfahrt fest und leiteten unverzüglich die Brandbekämpfung ein. Durch den Brand eines Pkw entwickelte sich innerhalb kurzer Zeit dichter, tiefschwarzer Brandrauch, der sowohl aus den Lüftungsschächten als auch aus den offenen Treppenräumen der Tiefgarage austrat. Da der genaue Brandort zunächst unklar war und eine Ausbreitung des Rauchs auf die angrenzenden Gebäude nicht ausgeschlossen werden konnte, erhöhte die Einsatzleitung das Alarmstichwort und forderte weitere Einsatzkräfte nach. Nach deren Eintreffen wurde der Brandherd von zwei Seiten aus bekämpft. Parallel dazu kontrollierten weitere Einsatzkräfte die benachbarten Gebäude auf einen möglichen Raucheintritt. Das Feuer breitete sich auf insgesamt drei Fahrzeuge aus. Durch den massiven Einsatz von vier Löschtrupps unter Atemschutz konnte der Brand nach rund 30 Minuten unter Kontrolle gebracht und anschließend vollständig gelöscht werden. Im weiteren Einsatzverlauf wurde das gesamte Parkhaus durch Atemschutztrupps systematisch auf weitere Gefahren und betroffene Bereiche abgesucht.

Unterstützt wurde die Berufsfeuerwehr Nürnberg durch die Freiwilligen Feuerwehren Gartenstadt, Werderau und Laufamholz.

Nach Abschluss der Löscharbeiten schlossen sich umfangreiche Belüftungsmaßnahmen an. Hierfür kam ein Großlüfter zum Einsatz, der über die Integrierte Leitstelle von der Werkfeuerwehr des Flughafens Nürnberg angefordert und betrieben wurde. Ziel war es, die Tiefgarage sowie angrenzende Bereiche kontrolliert vom Brandrauch zu befreien. Das benachbarte Staatstheater Nürnberg wurde während des Einsatzes vorsorglich geräumt, da der Brandrauch aufgrund der Windverhältnisse den Verwaltungstrakt erreichte. Der Spielbetrieb am Abend war jedoch zu keiner Zeit gefährdet.

Für die Dauer der Löscharbeiten musste der Bereich am Richard-Wagner-Platz für rund zwei Stunden vollständig für den Straßenverkehr gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Darüber hinaus wurde der U-Bahnhof Opernhaus während der ersten Einsatzphase aufgrund der starken Rauchentwicklung vorübergehend nicht bedient.

Im Anschluss an die Brandbekämpfung wurde die Tiefgarage gemeinsam mit einem Statiker der Bauordnungsbehörde begutachtet. Dabei wurden die erforderlichen Sicherungs- und Absperrmaßnahmen festgelegt. Zudem wurde das Parkhaus durch die N-ERGIE vorsorglich stromlos geschaltet. Fahrzeuge, die sich in weniger betroffenen Bereichen befanden, konnten nach Abschluss der Maßnahmen aus dem Parkhaus gefahren werden. Fahrzeuge im unmittelbaren Brandbereich sowie auf dem darunterliegenden Parkdeck können jedoch erst nach Abschluss der Sicherungsmaßnahmen geborgen werden. Das Parkhaus bleibt bis auf Weiteres für den Besucherverkehr gesperrt.

Der Einsatz wurde durch Kräfte des Rettungsdienstes sowie der Polizei unterstützt. Die Ermittlungen zur Brandursache hat das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei übernommen.

Insgesamt waren rund 80 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Nürnberg sowie der Freiwilligen Feuerwehren im Einsatz. Während der Brandbekämpfung kamen insgesamt elf Atemschutztrupps zum Einsatz.(HD/DK).

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