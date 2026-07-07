Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Brand in Forschungslabor

keine Verletzten

Nürnberg (ots)

Am Montagabend kam es gegen 18:20 Uhr zu einem massiven Brand in einem Forschungslabor auf AEG. Die Integrierte Leitstelle alarmierte daraufhin Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine starke Rauchentwicklung im betroffenen Laborbereich festzustellen. Das Gebäude war entsprechend der internen Brandschutzordnung bereits vollständig geräumt. Mehrere Trupps unter Atemschutz konnten den Brand auf den Laborbereich begrenzen. Parallel dazu wurden Kontrollmaßnahmen in den angrenzenden Bereichen durchgeführt, um eine weitere Brandausbreitung auszuschließen. Aufgrund der Nutzung überprüften die Einsatzkräfte den Brandraum sowie sowie die Raumluft anschließend auf mögliche Gefahrstoffe. Die Messungen ergaben jedoch keine gefährlichen Stoffkonzentrationen. Anschließend wurde das Gebäude maschinell entraucht. Nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen konnte das Gebäude bis auf den unmittelbaren Laborbereich an den Betreiber übergeben werden.

Die Polizei hat bereits die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden. Im Einsatz waren rund 60 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Boxdorf, sowie eine Streife der Polizei und 7 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes. [MS/TS]

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