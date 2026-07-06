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Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus - Acht Personen unverletzt gerettet

Nürnberg (ots)

Am Sonntagabend wurde die Berufsfeuerwehr Nürnberg gemeinsam mit dem Löschzug Gartenstadt der Freiwilligen Feuerwehr Nürnberg um 20:22 Uhr zu einer gemeldeten Rauchentwicklung aus einem Keller in die Dianastraße alarmiert.

Die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte des Löschzugs aus der Gartenstadt stellten eine starke Rauchentwicklung aus einem Kellerfenster fest. Da zunächst unklar war, ob sich noch Personen im Gebäude befanden, leitete die Freiwillige Feuerwehr umgehend die Menschenrettung sowie die Brandbekämpfung ein. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz ging mit einem Löschrohr in den Keller vor.

Parallel kontrollierten die zwischenzeitlich eingetroffenen Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr ebenfalls unter Atemschutz den verrauchten Treppenraum. Aufgrund der Größe des Gebäudes kamen im weiteren Einsatzverlauf insgesamt fünf Atemschutztrupps zum Einsatz. Mehrere verschlossene Türen mussten gewaltsam geöffnet werden, um die dahinterliegenden Bereiche auf Personen zu kontrollieren.

Im Laufe des Einsatzes konnten acht Personen weitere Kellerräume selbstständig verlassen. Verletzt wurde niemand. Ein von der Feuerwehr installierter mobiler Rauchverschluss leistete dabei wertvolle Dienste.

Die Einsatzkräfte löschten eine brennende Couch im Keller und verbrachten diese anschließend ins Freie. Da durch das Feuer elektrische Leitungen beschädigt und freigelegt worden waren, schaltete der Energieversorger N-ERGIE das Gebäude vorsorglich stromlos.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. [AT/SK]

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Nürnberg
Pressestelle
Telefon: +49 (0)911 231-6400
Fax: +49 (0)911 231-6405
E-Mail: fw-pressestelle@stadt.nuernberg.de

Original-Content von: Feuerwehr Nürnberg, übermittelt durch news aktuell

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