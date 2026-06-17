Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Couragierte Passanten retten Bewohner aus brennender Wohnung

Nürnberg (ots)

Im Nürnberger Stadtteil St. Leonhard ist am Mittwochmittag ein Zimmerbrand ausgebrochen. Mehrere Passanten retteten einen Bewohner über eine Gerüstleiter aus der verrauchten Wohnung.

Am Mittwoch, 17. Juni 2026, kam es gegen 13.30 Uhr in einem Mehrparteienhaus in der Gustav-Adolf-Straße zu einem Zimmerbrand. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang schwarzer Rauch aus einem Fenster im ersten Obergeschoss.

Zum Zeitpunkt der Alarmierung befanden sich die für diesen Bereich zuständigen Einheiten der Feuerwachen 1 und 3 bereits auf der Anfahrt zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage im Stadtteil Gärten hinter der Veste. Die Integrierte Leitstelle Nürnberg disponierte daher mehrere Teileinheiten anderer Feuerwachen sowie die Freiwillige Feuerwehr Werderau zu dem gemeldeten Brandereignis.

Nach ersten Meldungen sollte sich noch mindestens eine Person in dem vom Brand betroffenen Bereich des Hauses befinden. Der Bewohner konnte den Weg ins Treppenhaus wegen des Brandes nicht mehr nutzen und machte sich am geöffneten Fenster durch Hilferufe bemerkbar.

Vorbeikommende Passanten reagierten sofort. Sie stellten eine am Gebäude abgelegte Gerüstleiter auf und brachten den Mann gemeinsam über die Leiter in Sicherheit. Der Rettungsdienst versorgte ihn anschließend und brachte ihn in ein Krankenhaus.

Die ersten eintreffenden Feuerwehrkräfte bekämpften den Brand mit einem Löschrohr und konnten ihn schnell löschen. Wegen der starken Rauchentwicklung kontrollierten Einsatzkräfte weitere Wohneinheiten und entrauchten das Gebäude. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.

Während der Löscharbeiten war die Gustav-Adolf-Straße zwischen Leopoldstraße und Wallensteinstraße gesperrt. Davon war auch der öffentliche Nahverkehr betroffen.

Neben der Freiwilligen Feuerwehr Werderau waren anfänglich Kräfte aller Feuerwachen der Berufsfeuerwehr Nürnberg in den Einsatz eingebunden. Der Rettungsdienst war mit fünf Fahrzeugen vor Ort, die Polizei mit drei Einsatzfahrzeugen.

Zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens liegen der Feuerwehr Nürnberg keine Angaben vor.

Dass sich eine Gerüstleiter in unmittelbarer Nähe befand, war ein glücklicher Umstand. Entscheidend war jedoch das beherzte und umsichtige Handeln der Passanten. Durch ihr schnelles und zielgerichtetes Eingreifen konnte der Bewohner noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus seiner lebensbedrohlichen Lage befreit und Schlimmeres verhindert werden.

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