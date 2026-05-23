Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Dachstuhlbrand an Turnhalle: Feuerwehr Nürnberg kämpft unter erschwerten Bedingungen gegen Flammen

Nürnberg (ots)

Am Freitagabend geriet der Dachstuhl einer Turnhalle in der Wiesenstraße in Vollbrand.

Die Integrierte Leitstelle Nürnberg (ILS) alarmierte die Berufsfeuerwehr Nürnberg am heutigen Abend um 19:34 Uhr zu einem Brandereignis auf dem Gelände einer Schule in der Wiesenstraße. Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine starke Rauchentwicklung aus dem Dach der Turnhalle wahrnehmbar, wonach die Einsatzleiterin weitere Kräfte nachforderte.

Die Einsatzkräfte vor Ort leiteten umgehend Löschmaßnahmen u.a. über eine Drehleiter ein, um den Brand zu bekämpfen und eine Ausbreitung auf weitere Gebäude zu verhindern. Trotz aller eingeleiteter Maßnahmen breitete sich das Feuer im Inneren des Gebäudes auf den gesamten Dachstuhl aus.

Im Verlauf wurden zahlreiche weitere Einheiten der Berufsfeuerwehr sowie mehrere Freiwillige Feuerwehren Nürnbergs zum Einsatz alarmiert. Im Summe sind von der Feuerwehr, vom Rettungsdienst, dem THW sowie der Polizei zur Stunde knapp 200 Kräfte im Einsatz.

Zur Brandbekämpfung setzt die Feuerwehr derzeit unter anderem vier Drehleitern sowie zahlreiche Löschrohre ein. Die Löscharbeiten gestalteten sich jedoch schwierig: Aufgrund der Bauweise der Turnhalle und der örtlichen Gegebenheiten - insbesondere der Oberleitungen der Straßenbahn in der Landgrabenstraße - müssen die Einsatzkräfte unter erschwerten Bedingungen arbeiten. Ein Innenangriff ist im Gebäude nicht möglich, es sind bereits Giebel und Teile des Dachstuhls eingestürzt.

Die Einsatzleitung rechnete damit, dass sich der Einsatz noch über mehrere Stunden erstrecken wird.

Um den Brandschutz für das Stadtgebiet sicherzustellen, wurden zahlreiche Standorte der Freiwilligen Feuerwehr Nürnberg in Bereitschaft versetzt. Ebenfalls wurden dienstfreie Kräfte der Berufsfeuerwehr auf die Stammwachen alarmiert, um zusätzliche Fahrzeuge zu besetzen. Im weiteren Verlauf des Einsatzes werden die erschöpften Kräfte an der Einsatzstelle von den nachalarmierten Einheiten abgelöst. [BR/TB].

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