Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Gefahrgutunfall im Nordostpark: Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz

Nürnberg (ots)

Am frühen Freitagnachmittag ereignete sich auf dem Betriebsgelände eines chemieverarbeitenden Betriebs in der Thurn-und-Taxis-Straße ein Gefahrgutunfall. Dabei traten gesundheitsgefährdende Stoffe innerhalb des Firmengebäudes aus. Fünf Mitarbeitende erlitten leichte Verletzungen, zwei wurden schwer verletzt. Nach dem Notruf alarmierte die integrierte Leitstelle Nürnberg umgehend ein Großaufgebot der Berufsfeuerwehr sowie Einheiten der Freiwilligen Feuerwehren aus Boxdorf, Laufamholz und Werderau. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte fanden eine dramatische Lage vor, da sie mehrere Verletzte retten und ins Freie bringen mussten. Die Feuerwehrkräfte schützten sich aufwändig vor den gefährlichen Stoffen im Gebäude. Dennoch gelang es ihnen, alle Verletzten zügig aus dem Gefahrenbereich zu retten und medizinisch zu versorgen. Um eine unkontrollierte Verschleppung des Gefahrstoffs zu verhindern, richteten die Einsatzkräfte einen Dekontaminationsplatz ein. Dort reinigten sie Betroffene und Einsatzkräfte von den Resten des Gefahrstoffs. Während des Einsatzes wurden kontinuierlich Schadstoffmessungen im umliegenden Bereich des Gebäudes durchgeführt. Hierbei wurden keine nennenswerten Schadstoffkonzentrationen im Freien festgestellt. Parallel zu den Rettungsmaßnahmen brachten die Einsatzkräfte etwa 70 Betriebsangehörige aus dem Gebäude und versorgten sie an einer zentralen Betreuungsstelle. Vorsorglich wurden sieben Personen aus der Betreuungsstelle zur Überwachung in umliegende Kliniken verbracht. Insgesamt waren 65 Feuerwehrleute, darunter mehrere Trupps in Chemikalienschutzanzügen, im Einsatz. Zudem unterstützten etwa 50 Kräfte des Rettungsdienstes und mehrere Polizeikräfte die Maßnahmen vor Ort. [SE/HD]

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