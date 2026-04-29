Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Wohnungsbrand in Nürnberg-Reichelsdorf fordert ein Todesopfer

Nürnberg (ots)

Bei einem Wohnungsbrand im Nürnberger Stadtteil Reichelsdorf ist in der Nacht auf Mittwoch, 29.04.2026, eine Person ums Leben gekommen.

Gegen 00:45 Uhr alarmierte die Integrierte Leitstelle Nürnberg Einsatzkräfte der Feuerwachen 1, 3 und 4 sowie die Freiwillige Feuerwehr Katzwang in die Schalkhaußerstraße. Bereits auf der Anfahrt erkannten die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung und Flammen aus einer Dachgeschosswohnung. Das Feuer hatte bereits auf den Dachstuhl übergegriffen.

Mehrere Trupps unter Atemschutz gingen zur Brandbekämpfung und zur Durchsuchung der Wohnung vor. Dabei fanden die Einsatzkräfte eine leblose Person, die umgehend ins Freie gebracht wurde. Aufgrund der schweren Brandverletzungen konnten keine Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet werden.

Im weiteren Einsatzverlauf forderte die Einsatzleitung zusätzliche Kräfte nach. Insgesamt kamen mehrere Atemschutztrupps mit fünf Löschrohren zum Einsatz. Auch zwei Drehleitern wurden eingesetzt, um den Brand von außen zu bekämpfen. Die Rückseite des Gebäudes war aufgrund der Bebauung nur schwer erreichbar, was die Löscharbeiten erschwerte.

Während des Einsatzes verletzten sich zwei Angehörige der Feuerwehr. Sie wurden nach der Erstversorgung an der Einsatzstelle zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser transportiert, konnten diese aber zwischenzeitlich bereits wieder verlassen.

Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich aufwendig und dauerten bis in die frühen Morgenstunden. Teile der Decke mussten geöffnet werden, um versteckte Glutnester abzulöschen. Herabgestürzte Dachziegel erschwerten den Zugang zu letzten Glutnestern zusätzlich. Eine Brandwache bleibt noch bis in den Vormittag vor Ort.

Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar. Die Dachgeschosswohnung sowie der Dachstuhl wurden vollständig zerstört. Betroffene Bewohner wurden anderweitig untergebracht. Der Energieversorger trennte die Strom- und Wasserversorgung des Hauses.

Im Einsatz waren rund 70 Kräfte der Berufsfeuerwehr Nürnberg von den Wachen 1, 3, 4 und 5 sowie die Freiwilligen Feuerwehren Katzwang und Werderau. Polizei und Rettungsdienst waren ebenfalls zahlreich vor Ort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. [TR/SK]

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