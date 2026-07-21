Kreisfeuerwehrverband Rhein-Neckar-Kreis e.V.

FW-RNK: Arbeitskreis Feuerwehr-Sanitäter tagt in Spechbach

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Spechbach (ots)

Am 11. Juli traf sich der Arbeitskreis Feuerwehr-Sanitäter des Feuerwehrverbandes Rhein-Neckar-Kreis im Feuerwehrhaus in Spechbach. Rund 30 Teilnehmende folgten der Einladung. Moderiert wurde die Veranstaltung von Feuerwehrarzt Dr. Eric Henn.

Zu Beginn dankte Henn der Freiwilligen Feuerwehr Spechbach, insbesondere Timo Braun und Frederik Ziegler, für die Vorbereitung und Durchführung. Kommandant Braun hob die positive Entwicklung des Arbeitskreises und dessen wachsende Bedeutung hervor.

Den ersten Fachvortrag hielt Friedrich Sommer zum Thema psychiatrische Notfälle. Im Mittelpunkt standen typische Krankheitsbilder, Deeskalation, Eigenschutz, Kommunikation sowie rechtliche Rahmenbedingungen bei Unterbringung und Zwangsmaßnahmen. Sommer machte deutlich, dass psychiatrische Einsatzlagen zunehmen und für Einsatzkräfte schwer vorhersehbar sein können.

Maxime Schewior widmete sich anschließend dem "unterschätzten Patienten". Nicht jeder kritisch kranke Patient sei auf den ersten Blick als solcher erkennbar. Eine erste Untersuchung stelle daher immer nur eine Momentaufnahme dar. Entscheidend seien regelmäßige Neubewertungen, die Beachtung kleiner Veränderungen und ein kritischer Blick auf den ersten Eindruck.

Georg Hirsch stellte die Reanimationsleitlinien 2025 von ERC/GRC vor. Größere grundlegende Änderungen gebe es nicht, jedoch zahlreiche Anpassungen im Detail. Dazu zählen eine stärkere Nutzung moderner Technik, datengestützte Auswertungen, präzisere Vorgaben zur Nachbehandlung und Änderungen bei besonderen Reanimationssituationen.

Ein weiterer Schwerpunkt war die Evaluation der Ersthelferverordnung. Referent Martin Krebes berichtete über deutlich reduzierte Alarmierungen von Helfer-vor-Ort-Gruppen. Kritisch diskutiert wurden gestrichene Einsatzstichworte, uneinheitliche Vorgaben und mögliche Auswirkungen auf Motivation und Einsatzbereitschaft. Der Rhein-Neckar-Kreis strebt hierzu eine einheitliche Lösung an.

Zum Abschluss informierte Dr. Eric Henn über die Ausbildung im Feuerwehr-Sanitätsdienst. Ein runder Tisch bot Gelegenheit für Fragen, Rückmeldungen und Themenwünsche.

Das nächste Treffen ist für Januar 2027 in Heiligkreuzsteinach geplant. Als Schwerpunktthema sind Kindernotfälle vorgesehen.

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