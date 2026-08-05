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Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Dehnungsfugenbrand in Geschäftshaus

Mainz (ots)

Die Feuerwehr Mainz wurde heute um 12 Uhr zu einem Brand in einem Geschäftshaus am Höfchen in der Mainzer Innenstadt alarmiert. In einem sich derzeit im Umbau befindlichen Geschäftshaus war es zu einem Brand in einer Dehnungsfuge zwischen zwei Gebäudeteilen gekommen.

Aufgrund der Lage des Brandes gestalteten sich die Löscharbeiten zunächst schwierig, da sich das Feuer innerhalb der Gebäudekonstruktion ausgebreitet hatte und nur schwer zugänglich war. Zur Unterstützung wurde deshalb die Feuerwehr Worms mit ihrem speziellen Schneid-Löschsystem "Cobra" angefordert. Mithilfe dieses Spezialgeräts konnte der Brand gezielt bekämpft werden. Die Maßnahmen zogen sich trotz des guten Erfolges über den gesamten Nachmittag hin.

Während des Einsatzes kam es im Bereich des Höfchens zu geringfügigen Behinderungen. Der Busverkehr konnte jedoch weitgehend aufrechterhalten werden.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden

Im Einsatz waren die Feuerwehr Mainz mit 24 Einsatzkräften, ein Krankentransportwagen des DRK mit zwei Einsatzkräften, die Feuerwehr Worms mit vier Einsatzkräften sowie die Polizei.

Rückfragen bitte an:

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Landeshauptstadt Mainz
Feuerwehr
Telefon: 06131 - 12 4650
E-Mail: puma.feuerwehr@stadt.mainz.de
http://www.berufsfeuerwehr-mainz.de

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell

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