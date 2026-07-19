Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Anwohner bemerken Rauchentwicklung in Pizzeria

Mainz (ots)

Am Sonntagabend gegen 18:00 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer Rauchentwicklung aus einer Pizzeria im Stadtteil Mainz-Bretzenheim alarmiert. Anwohnern ist beim vorbeigehen eine leichte Rauchentwicklung hinter den Fensterscheiben und ein verbrannter Geruch aufgefallen. Da sie dies aber zunächst nicht genau einordnen konnten gingen sie weiter. Bei ihrer Rückkehr waren Geruch und Rauch weiterhin wahrnehmbar, weshalb sie die Feuerwehr alarmierten.

Vor Ort bestätigte sich die Meldung. Hinter den Scheiben der Pizzeria konnte eine stärkere Verrauchung festgellt werden. Zusätzlich war vor dem Eingang ein Brandgeruch wahrnehmbar. Die Pizzeria grenzt zwar an ein Haus, dieses wird jedoch ausschließlich gewerblich genutzt, sodass sich an einem Sonntag keine Menschen mehr in dem Gebäude befanden. Aus diesem Grund gab es jedoch auch keine direkte Zugangsmöglichkeit für die Einsatzkräfte in das Gebäude. Während sich ein Trupp der Feuerwehr mit Atemschutzgeräten ausrüstete, konnte ein weiterer Trupp den Zylinder an der Zugangstür zur Pizzeria ziehen und somit einen Zugang zum Gebäude schaffen.

Gebrannt hat vermutlich eine Waschmaschine. Der durch den Brand beschädigte Wasseranschluss sorgte dafür, dass das Feuer noch nicht auf den gesamten Raum übergegriffen hat. Durch die Alarmierung und das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer schnell gelöscht werden. In Zusammenarbeit mit dem Besitzer des Gebäudes konnte schließlich auch das Wasser in der Pizzeria abgestellt werden, sodass ein größerer Sachschaden verhindert werden konnte.

Insgesamt waren 28 Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr sowie Kräfte des Rettungsdienstes und der Polizei vor Ort.

Die Feuerwehr weist darauf hin, dass bei Brandgeruch und Rauchentwicklung immer die Feuerwehr über den Notruf 112 zu alarmieren ist. Jede Verzögerung kann zu einer erheblichen Brandausbreitung führen.

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