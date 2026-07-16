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Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Gekentertes Sportboot im Zollhafen

Mainz (ots)

Um kurz nach halb acht am heutigen Morgen wurde die Feuerwehr Mainz zur Marina im Zollhafen alarmiert. Dort sollten aus einem gekenterten Sportboot Betriebsmittel auslaufen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung. Aus unbekannter Ursache war ein ca. 5m langes Sportboot an der Steganlage über Heck gekentert und zum Teil mit Wasser vollgelaufen. Um das Boot herum waren bereits deutlich an der Wasseroberfläche treibende Betriebsmittel erkennbar. Durch die Feuerwehr wurde zunächst das Boot gegen weiteres Sinken gesichert. Im Anschluss wurden großflächig Ölschlängel ausgebracht, um eine weitere Ausbreitung der Betriebsmittel zu verhindern. Hierzu wurde ein Boot der Feuerwehr eingesetzt.

Nachdem das Boot gegen weiteres Sinken gesichert war und die Ausbreitung der Betriebsmittel erfolgreich eingedämmt wurde, war der Einsatz der Feuerwehr nach ca. 2 Stunden beendet.

Die weiteren Maßnahmen zum Entfernen der Betriebsmittel und Bergen des Bootes werden in Abstimmung zwischen der unteren Wasserbehörde/Hafenbehörde, dem Bootseigner und dem Betreiber der Marina veranlasst.

Vor Ort im Einsatz waren ca. 20 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr mit 6 Fahrzeugen und einem Boot, die Wasserschutzpolizei, sowie ein Mitarbeiter der unteren Wasserbehörde/Hafenbehörde.

Rückfragen bitte an:

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Landeshauptstadt Mainz
Feuerwehr
Telefon: 06131 - 12 4650
E-Mail: puma.feuerwehr@stadt.mainz.de
http://www.berufsfeuerwehr-mainz.de

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell

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