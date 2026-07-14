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Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Personenrettung nahe der Theodor-Heuss-Brücke

Mainz (ots)

Um kurz nach halb sieben am heutigen Dienstagmorgen wurde die Feuerwehr Mainz zum Stresemann-Ufer in unmittelbarer Nähe zur Theodor-Heuss-Brücke alarmiert. Dort sollte eine Person abgestürzt sein und in einem schwer zugänglichen Bereich liegen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr bestätigte sich die gemeldete Situation. Eine Person war aus unbekannter Ursache vom Ufer gestürzt und lag verletzt auf den durch den niedrigen Pegelstand des Rheins freiliegenden Steinen. Der Rettungsdienst war bereits mit einem Rettungswagen vor Ort und hatte Kontakt mit der Person aufgenommen. Durch die Feuerwehr wurde eine Steckleiter in Stellung gebracht, über die zwei Kollegen mit Rettungskragen und Leine gesichert zur Person abstiegen. Da die beiden Kollegen über eine Notfallsanitäter-Ausbildung verfügen konnte zügig eine erste qualifizierte Einschätzung der Verletzungen vorgenommen werden. Anschließend wurde die Person auf das zwischenzeitlich eingetroffene Mehrzweckboot der Feuerwehr verbracht. Die Übergabe an den Rettungsdienst erfolgte schließlich an einem nahegelegenen Schiffsanleger. Die Berufsfeuerwehr Mainz war mit insgesamt 15 Einsatzbeamten, 4 Fahrzeugen und einem Boot im Einsatz. Zusätzlich waren der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug, sowie die Polizei mit einem Streifenwagen im Einsatz.

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Landeshauptstadt Mainz
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Telefon: 06131 - 12 4650
E-Mail: puma.feuerwehr@stadt.mainz.de
http://www.berufsfeuerwehr-mainz.de

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell

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