Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Hohes Einsatzaufkommen aufgrund der anhaltenden Hitze

Mainz (ots)

Die anhaltend hohen Temperaturen führen derzeit im Stadtgebiet von Mainz zu einem deutlich erhöhten Einsatzaufkommen für Feuerwehr und Rettungsdienst. Insbesondere hitzebedingte Notfälle sorgen für eine hohe Auslastung der rettungsdienstlichen Einheiten. Zur Bewältigung des Einsatzgeschehens sind auch Kräfte des Katastrophenschutzes zur Unterstützung des Rettungsdienstes eingebunden.

Parallel unterstützen Einsatzkräfte der Feuerwehr Mainz bei technischen Maßnahmen in einem Mainzer Krankenhaus. Dort werden Lüftungsmaßnahmen durchgeführt, um die Auswirkungen der hohen Außentemperaturen auf den Krankenhausbetrieb zu reduzieren.

Die Vielzahl der Einsätze sowie die außergewöhnlichen Witterungsbedingungen stellen auch für die Einsatzkräfte eine große körperliche Belastung dar. Trotz der hohen Beanspruchung arbeiten alle beteiligten Organisationen eng zusammen, um die medizinische Versorgung der Bevölkerung jederzeit sicherzustellen.

Die Feuerwehr Mainz bittet die Bevölkerung, sich auf die anhaltende Hitze einzustellen und einige Verhaltenshinweise zu beachten:

- Trinken Sie regelmäßig ausreichend Wasser oder andere alkoholfreie Getränke - auch ohne Durstgefühl. - Vermeiden Sie körperliche Anstrengungen möglichst während der Mittags- und Nachmittagsstunden. - Halten Sie sich bevorzugt in kühlen oder schattigen Bereichen auf und lüften Sie Wohnräume in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden. - Achten Sie besonders auf ältere Menschen, Kinder sowie Personen mit Vorerkrankungen und bieten Sie Unterstützung an. - Lassen Sie niemals Kinder oder Tiere - auch nicht für kurze Zeit - in geparkten Fahrzeugen zurück.

Die Feuerwehr Mainz bedankt sich für das Verständnis der Bevölkerung und appelliert, den Notruf 112 ausschließlich in Notfällen zu wählen.

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