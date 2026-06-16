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FW Mainz: Bombenfund in Mainz Hartenberg-Münchfeld (Fritz-Bockius-Straße) - Evakuierung am Mittwoch

FW Mainz: Bombenfund in Mainz Hartenberg-Münchfeld (Fritz-Bockius-Straße) - Evakuierung am Mittwoch
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Mainz (ots)

Im Rahmen von Bauarbeiten im Park an der Fritz-Bockius-Straße wurden am Dienstagmittag Überreste einer 250 Kilogramm schweren amerikanischen Weltkriegsbombe gefunden. Der sofort informierte Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz, die Polizei sowie die Feuerwehr sichteten den Bombenfund und haben entschieden, dass der gut zugängliche Blindgänger noch einen intakten Zünder enthält und entschärft werden muss.

Für die Entschärfung wird eine Evakuierung notwendig sein. Der Evakuierungsradius wurde vom Kampfmittelräumdienst auf etwa 250 Meter vom Fundort festgelegt. Die Personen im Evakuierungsbereich sind aufgefordert, den Bereich am Mittwochmorgen (17.06.2026) bis spätestens 8 Uhr geräumt zu haben. Erst nachdem der Bereich kontrolliert und freigegeben wurde, kann die Entschärfung beginnen. Die Dauer dieser Arbeiten kann nicht abgeschätzt werden.

Betroffen sind etwa 1900 Menschen. Ebenso das Taubertsbergbad. Im Laufe des Abends werden in allen betroffenen Haushalten Wurfzettel eingeworfen. Außerdem finden Lautsprecherdurchsagen statt. Eine Notunterkunft steht ab 7 Uhr am Bruchwegstadion zur Verfügung.

Eine Grafik des Evakuierungsbereichs sowie eine Liste der betroffenen Anschriften finden Sie anliegend. Für Menschen, die Hilfe bei der Evakuierung benötigen, wird ab 17 Uhr ein Bürgertelefon unter der Telefonnummer 06131 12 4634 eingerichtet.

Die Stadt und Feuerwehr Mainz informieren fortlaufend auf ihren Social-Media-Kanälen, dem Whatsapp-Kanal der Feuerwehr Mainz sowie auf www.mainz.de .

Hinweise für die Vertreter:innen der Medien: Im bewachten Nahbereich des Fundortes besteht Lebensgefahr. Es besteht daher keine Möglichkeit, Aufnahmen des Blindgängers zu erstellen oder zu erhalten.

Am Mittwoch wird für den Zeitraum der Evakuierung und Entschärfung ab 7:30 Uhr eine mobile Pressestelle an der Absperrgrenze gegenüber des Eingangs zum Bruchwegstadion eingerichtet. Nach Beendigung der Entschärfung sind Aufnahmen der entschärften Bombe mit den Entschärfern des Kampfmittelräumdienstes möglich.

Für Presseanfragen ist die Pressestelle der Feuerwehr unter der Telefonnummer 06131-12 4650 erreichbar.

Rückfragen bitte an:

Nur für Medienvertreter:Innen!

Landeshauptstadt Mainz
Feuerwehr
Telefon: 06131 - 12 4650
E-Mail: puma.feuerwehr@stadt.mainz.de
http://www.berufsfeuerwehr-mainz.de

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell

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