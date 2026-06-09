Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Kleinbrand an Bahngleisen sorgt für Feuerwehreinsatz

Mainz (ots)

Die Feuerwehr Mainz wurde am Dienstagabend gegen 21 Uhr zu einem Brand im Bereich der Hattenbergstraße alarmiert. Mehrere Anrufer meldeten eine Rauchentwicklung entlang der Bahnstrecke.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte Unrat auf einer Fläche von etwa vier Quadratmetern zwischen den Gleisanlagen. Aufgrund der Nähe zur Bahnstrecke mussten einzelne Gleise während der Löschmaßnahmen zeitweise gesperrt werden.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr zügig gelöscht werden. Anschließend wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt und die betroffene Fläche kontrolliert. In Teilen von Hartenberg-Münchfeld sowie der Mainzer Neustadt war zeitweise leichter Brandgeruch wahrnehmbar.

Neben der Feuerwehr Mainz waren der Notfallmanager der Deutschen Bahn, die Bundespolizei sowie die Landespolizei im Einsatz. Die Einsatzmaßnahmen konnten nach kurzer Zeit abgeschlossen und die Einsatzstelle an die zuständigen Stellen übergeben werden.

Zur Brandursache liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.

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