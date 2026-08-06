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FFW Schwalmtal: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall auf der A 52

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Schwalmtal (ots)

Der Löschzug Waldniel und der Leitungsdienst der Feuerwehr Schwalmtal wurden am Mittwochmorgen (05.08.2026) um 7:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Bundesautobahn 52 alarmiert.

Die Einsatzstelle befand sich zwischen den Anschlussstellen Schwalmtal und Niederkrüchten in Fahrtrichtung Roermond.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW gekommen war, infolge dessen vier Personen verletzt worden sind.

Keine der betroffenen Personen war in einem Fahrzeug eingeklemmt.

Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden alle vier Verletzten zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Zudem wurde ausgelaufene Betriebsmittel mit Bindemittel abgestreut und aufgenommen.

Neben den Kräften der Feuerwehr waren der Leitende Notarzt und der Organisatorische Leiter Rettungsdienst des Kreises Viersen im Einsatz.

Der Rettungsdienst war mit zwei Notarztwagen, vier Rettungswagen und einem Krankentransportwagen Typ B vor Ort.

Für die Dauer der Rettungs-, Sicherungs- und Bergungsmaßnahmen sperrte die Autobahnpolizei die Fahrbahn in Richtung Roermond für rund eineinhalb Stunden vollständig.

Schwalmtal, den 06. August 2026

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