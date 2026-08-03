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FFW Schwalmtal: Rauchentwicklung nach Abflämmarbeiten führt zu Feuerwehreinsatz in Schwalmtal-Hagen

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Schwalmtal (ots)

Der Löschzug Amern der Feuerwehr Schwalmtal wurde am Montag um 12:05 Uhr zu einer unklaren Rauchentwicklung in den Ortsteil Hagen alarmiert.

Bereits auf der Anfahrt war eine deutliche Rauchentwicklung wahrnehmbar. Diese war so intensiv, dass zusätzlich das Waldbrand-Früherkennungssystem "Fire Watch" des Kreises Kleve Alarm auslöste.

Bei der Erkundung der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass es im Rahmen von Abflämmarbeiten zu einer unkontrollierten Ausbreitung des Feuers gekommen war.

Der Eigentümer hatte den Brand bereits vor Eintreffen der Feuerwehr mit einem vor Ort befindlichen Gartenschlauch weitgehend gelöscht.

Die Einsatzkräfte führten Nachlöscharbeiten durch und kontrollierten den betroffenen Bereich anschließend mit einer Wärmebildkamera, um verbliebene Glutnester auszuschließen.

Nach rund eineinhalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

Die Feuerwehr Schwalmtal weist darauf hin, dass aufgrund der derzeit anhaltenden Trockenheit bereits kleinste Zündquellen ausreichen können, um Vegetations- und Flächenbrände auszulösen.

Bereits kleinste Zündquellen können ausreichen, um trockenes Gras oder Unterholz in Brand zu setzen.

Bei Arbeiten mit offenem Feuer oder Hitzeentwicklung ist daher besondere Vorsicht geboten.

Abflämmarbeiten sollten insbesondere bei trockener Witterung nur mit größter Umsicht durchgeführt werden.

Schwalmtal, den 03. August 2026

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