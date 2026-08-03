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FFW Schwalmtal: Schnelles Eingreifen verhindert Ausbreitung eines Flächenbrandes an der L371

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Schwalmtal (ots)

Der Löschzug Waldniel der Feuerwehr Schwalmtal wurde in der Nacht zum Montag um 00:53 Uhr zu einem Flächenbrand an der L371 in Höhe Lüttelforst alarmiert.

Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte war ein deutlicher Feuerschein sichtbar.

Ein rund 300 Quadratmeter großer, trockener Grünstreifen stand in Brand.

Unverzüglich nahmen die Einsatzkräfte die Brandbekämpfung mit einem Schnellangriff auf.

Durch das schnelle und koordinierte Eingreifen konnte eine Ausbreitung des Feuers auf angrenzende Vegetationsflächen verhindert werden.

Aufgrund der trockenen Vegetation waren im weiteren Einsatzverlauf umfangreiche Nachlöscharbeiten erforderlich, um auch versteckte Glutnester vollständig abzulöschen.

Zur Kontrolle des Brandbereichs setzte die Feuerwehr eine mit einer Wärmebildkamera ausgestattete Drohne ein. So konnten verbliebene Glutnester zuverlässig lokalisiert und gezielt nachgelöscht werden.

Nach rund eineinhalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

Angesichts der anhaltenden Trockenheit weist die Feuerwehr Schwalmtal darauf hin, dass bereits kleinste Zündquellen ausreichen können, um Vegetationsbrände auszulösen.

Offenes Feuer sowie das achtlose Wegwerfen von Zigarettenkippen oder anderen glimmenden Gegenständen sollten daher insbesondere in Wald- und Grünbereichen unbedingt vermieden werden.

Schwalmtal, den 03. August 2026

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