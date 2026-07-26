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FFW Schwalmtal: Gemeinsame Pressemitteilung der Feuerwehren Schwalmtal und Mönchengladbach: Zwei Rettungshubschrauber nach Verkehrsunfall auf der BAB 52 im Einsatz - Feuerwehren befreien zwei Personen aus Pkw

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Schwalmtal (ots)

Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr Schwalmtal um 18:56 Uhr unter dem Einsatzstichwort "TH2 - Verkehrsunfall, Person eingeklemmt" auf die Bundesautobahn 52 alarmiert.

Kurz hinter der Abfahrt Hostert waren in Fahrtrichtung Roermond zwei Pkw an einem Verkehrsunfall beteiligt. Aufgrund der Verformung eines der Fahrzeuge waren zwei Insassen darin eingeschlossen und konnten sich nicht selbstständig befreien.

Für den Löschzug Waldniel war es bereits der zweite Einsatz innerhalb kurzer Zeit. Um 18:16 Uhr waren die Einsatzkräfte zu einem umgestürzten Baum auf der Gladbacher Straße gerufen worden.

Noch während der dortigen Maßnahmen erfolgte die erneute Alarmierung. Die verfügbaren Einsatzkräfte machten sich daraufhin umgehend auf den Weg zur neuen Einsatzstelle.

Die Unfallstelle war zunächst auf der A52 in Fahrtrichtung Düsseldorf gemeldet worden. Noch während der Anfahrt korrigierte die Leitstelle des Kreises Viersen die Ortsangabe.

Der Unfall hatte sich tatsächlich auf der gegenüberliegenden Richtungsfahrbahn in Fahrtrichtung Roermond, kurz hinter der Abfahrt Hostert, ereignet.

Da der betroffene Autobahnabschnitt zum regulären Zuständigkeitsbereich der Feuerwehr Mönchengladbach gehört, wurden auch von dort umfangreiche Kräfte entsandt.

Seitens der Feuerwehr Schwalmtal waren der Löschzug Waldniel, die ELW-Gruppe und der Leitungsdienst im Einsatz. Die Feuerwehr Mönchengladbach rückte mit Kräften der Feuer- und Rettungswache 2, einem Rüstwagen sowie der Einheit Hardt der Freiwilligen Feuerwehr Mönchengladbach aus.

An der Einsatzstelle leiteten die Einsatzkräfte umgehend die technische Rettung ein. Mit technischem Rettungsgerät verschafften sie sich Zugang zu den beiden Patienten und befreiten sie aus dem Fahrzeug. Während der Rettungsmaßnahmen wurden beide Patienten durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Die Einheit Hardt unterstützte die Schwalmtaler Einsatzkräfte bei der technischen Rettung.

Für die medizinische Versorgung entsandte der Kreis Viersen zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie den Leitenden Notarzt und den Organisatorischen Leiter Rettungsdienst.

Aufgrund des medizinischen Lagebildes wurden zusätzlich zwei Rettungshubschrauber zur Unfallstelle alarmiert. Der Rettungsdienst aus Mönchengladbach unterstützte mit zwei weiteren Rettungswagen und einem weiteren Notarzteinsatzfahrzeug.

Parallel zur technischen Rettung stellten die Feuerwehren den Brandschutz sicher, sperrten den unmittelbaren Einsatzbereich ab und sicherten die Landung der beiden Rettungshubschrauber.

Nach ihrer Befreiung und der weiteren medizinischen Versorgung wurden die beiden Patienten mit jeweils einem Rettungshubschrauber in zwei Spezialkliniken geflogen.

In dem verunglückten Fahrzeug befanden sich außerdem zwei Hunde. Die Ordnungsamtsbereitschaft für Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal nahm die Tiere in Obhut und organisierte ihre vorübergehende Unterbringung in einem Tierheim.

Während der Rettungsarbeiten blieb die Bundesautobahn 52 in Fahrtrichtung Roermond für rund zwei Stunden gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr an der Abfahrt Hostert von der Autobahn ab.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt nun die Autobahnpolizei Düsseldorf.

Schwalmtal, den 26. Juli 2026

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