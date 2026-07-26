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FFW Schwalmtal: Feuerwehr verhindert Brandausbreitung nach Brand auf Dachterrasse

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Schwalmtal (ots)

Der Löschzug Waldniel, die ELW-Gruppe sowie der Leitungsdienst der Feuerwehr Schwalmtal wurden am Samstagabend, 25. Juli 2026, um 19:26 Uhr unter dem Einsatzstichwort "F2 - Wohnungsbrand" in die Straße Zum Burghof alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es auf der Dachterrasse eines Mehrfamilienhauses zu einem Brand gekommen war. Das Feuer war bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch den Bewohner gelöscht worden. Verletzt wurde bei dem Brandereignis niemand.

Im Rahmen der Erkundung kontrollierten die Einsatzkräfte den betroffenen Bereich. Da ein verborgenes Übergreifen des Feuers auf den Fassadenaufbau zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Fassadenverkleidung im betroffenen Bereich geöffnet. Zur Unterstützung der Maßnahmen brachten die Einsatzkräfte die Drehleiter in Stellung.

Nach dem Öffnen der Fassade konnte im Fassadenaufbau eine erhöhte Temperatur festgestellt werden. Um eine weitere Brandausbreitung auszuschließen, wurden umgehend umfangreiche Nachlöscharbeiten durchgeführt.

Das betroffene Brandgut wurde ins Freie verbracht und dort vollständig abgelöscht.

Abschließend erfolgte eine erneute Kontrolle des gesamten Bereichs mittels Wärmebildkamera. Dabei konnten keine weiteren thermischen Auffälligkeiten festgestellt werden.

Der Einsatz konnte nach rund eineinhalb Stunden beendet werden. Während der gesamten Einsatzdauer war die Straße Zum Burghof in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Schwalmtal, den 26. Juli 2026

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