FFW Gemeinde Schwalmtal

FFW Schwalmtal: Gemeinsame Übung der Einsatzleitwagen-Gruppen aus Niederkrüchten und Schwalmtal

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Schwalmtal (ots)

Zusammenarbeit bei angenommener Waldbrandlage im Grenzwald trainiert

Am Mittwoch, den 15. Juli 2026, führten die Einsatzleitwagen-Gruppen der Feuerwehren Niederkrüchten und Schwalmtal eine gemeinsame Übung im Grenzwald auf dem Gebiet der Gemeinde Niederkrüchten durch. Ziel der Übung war es, die Zusammenarbeit beider Einheiten bei größeren Einsatzlagen zu trainieren und die Abläufe zwischen den beiden Führungsunterstützungseinheiten weiter zu verbessern.

Als Übungsszenario wurde ein beginnender, größerer Waldbrand im Bereich des Grenzwaldes angenommen. Aufgrund der zunächst unklaren Lage wurde der Einsatzleitwagen (ELW) der Feuerwehr Niederkrüchten gemeinsam mit weiteren Einsatzkräften alarmiert. Im weiteren Verlauf der angenommenen Lage entwickelte sich der Waldbrand dynamischer, sodass zusätzliche Einheiten nachgefordert wurden. Dazu gehörte auch der Einsatzleitwagen der Feuerwehr Schwalmtal.

Im weiteren Übungsverlauf wurde ein Ausfall der Stromversorgung im Einsatzleitwagen Niederkrüchten angenommen. Dadurch mussten beide Einsatzleitwagen-Gruppen ihre Arbeit gemeinsam fortsetzen und die Einsatzführung unterstützen. Die Einsatzleitwagen übernehmen bei größeren Einsätzen wichtige Aufgaben in der Führungsunterstützung. Dazu gehören unter anderem die Dokumentation des Einsatzgeschehens, die Kommunikation mit den Einsatzkräften sowie die Unterstützung der Einsatzleitung bei der Koordination der Maßnahmen.

Ein besonderer Schwerpunkt der Übung lag auf dem gegenseitigen Kennenlernen der Arbeitsweisen und der technischen Möglichkeiten beider Einsatzleitwagen. Der Einsatzleitwagen der Feuerwehr Schwalmtal verfügt über eine moderne technische Ausstattung, die den Einsatzkräften aus Niederkrüchten im Rahmen der Übung vorgestellt wurde. Gleichzeitig konnten auch die Erfahrungen und Abläufe der Niederkrüchtener Einsatzkräfte eingebracht werden.

Neben den beiden Einsatzleitwagen waren auch zwei Kradmelderfahrzeuge, eines aus Niederkrüchten und eines aus Schwalmtal, an der Übung beteiligt. Diese Motorräder wurden durch den Kreis Viersen beschafft und unterstützen insbesondere bei größeren Flächenlagen wie Waldbränden. Sie können beispielsweise zur Erkundung von Einsatzstellen eingesetzt werden oder Einsatzkräfte zu schwer erreichbaren Bereichen führen.

Die Übung zeigte, dass die Zusammenarbeit zwischen den beiden Einsatzleitwagen-Gruppen auch bei unterschiedlichen technischen Voraussetzungen sehr gut funktioniert. Beide Teams konnten voneinander lernen und wertvolle Erfahrungen für zukünftige gemeinsame Einsätze sammeln.

"Gerade bei größeren Schadenslagen endet ein Einsatz nicht an Gemeindegrenzen. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Zusammenarbeit regelmäßig trainieren und die Abläufe miteinander abstimmen", so die Verantwortlichen der Übung Manuel Brouwers von der Feuerwehr Niederkrüchten und Timo Smets von der Feuerwehr Schwalmtal.

Die gewonnenen Erkenntnisse aus der Übung werden genutzt, um die Zusammenarbeit zwischen den beiden Feuerwehren weiter auszubauen und für zukünftige Einsatzlagen noch besser vorbereitet zu sein.

Über die Einsatzleitwagen-Gruppen:

Ein Einsatzleitwagen (ELW) ist ein spezielles Feuerwehrfahrzeug, das bei größeren Einsätzen die Einsatzleitung unterstützt. Von dort werden Informationen gesammelt, Einsatzmaßnahmen dokumentiert und die Kommunikation zwischen den verschiedenen Einsatzkräften koordiniert. Dadurch behalten die Verantwortlichen auch bei umfangreichen Einsatzlagen den Überblick.

Schwalmtal, den 22. Juli 2026

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