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FFW Schwalmtal: Verkehrsunfall mit zwei Pkw auf der Rickelrather Straße

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Schwalmtal (ots)

Am gestrigen Sonntagabend wurde der Löschzug Waldniel der Feuerwehr Schwalmtal um 21:50 Uhr zu einer technischen Hilfeleistung nach einem Verkehrsunfall auf die Rickelrather Straße alarmiert.

Im Kreuzungsbereich zur Straße Steeg waren zwei Pkw miteinander kollidiert. Durch die Wucht des Zusammenstoßes kam eines der Fahrzeuge von der Fahrbahn ab und auf einem angrenzenden Grünstreifen zum Stillstand.

Alle sechs am Unfall beteiligten Personen hatten ihre Fahrzeuge bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte selbstständig verlassen.

Einer der beiden Fahrer wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

Die fünf weiteren Beteiligten wurden vor Ort durch den Rettungsdienst untersucht.

Die Maßnahmen der Feuerwehr umfassten die Absicherung der Einsatzstelle, die Sicherstellung des Brandschutzes sowie das Abklemmen der Fahrzeugbatterien. Auslaufende Betriebsstoffe wurden mit Bindemittel aufgenommen.

Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die Rickelrather Straße im Kreuzungsbereich zur Straße Steeg für rund eine Stunde vollständig gesperrt werden.

Nach Abschluss der Arbeiten übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei.

Schwalmtal, den 13. Juli 2026

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