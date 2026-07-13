FFW Gemeinde Schwalmtal

FFW Schwalmtal: Gemeinsame Einsatzübung der Löschzüge Amern, Brüggen und Dülken

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Schwalmtal (ots)

Am gestrigen Sonntag, den 12. Juli 2026 führten die Löschzüge Amern, Brüggen und Dülken eine gemeinsame Einsatzübung im Bereich Heidkamp, Frankenweg und Harikseeweg durch. Ziel der Übung war es, die Zusammenarbeit der Einheiten bei einer komplexen Einsatzlage unter möglichst realitätsnahen Bedingungen zu trainieren und einsatztaktische Abläufe zu festigen.

Das Übungsszenario begann mit einem simulierten Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw mit einem Baum kollidierte und eine Person im Fahrzeug eingeklemmt wurde. Infolge des angenommenen Unfalls entstand ein Waldbrand, dessen Funkenflug auf ein angrenzendes Stoppelfeld übergriff.

Die Einsatzkräfte mussten die verschiedenen Einsatzlagen zeitgleich bewältigen und ihr Vorgehen über mehrere Einsatzabschnitte hinweg koordinieren.

Der Löschzug Amern übernahm die technische Rettung der verunfallten Personen. Parallel dazu bekämpfte der Löschzug Brüggen den Waldbrand, während der Löschzug Dülken die Ausbreitung des Feuers auf dem Stoppelfeld verhinderte und den Schutz eines gefährdeten Bauwagens sicherstellte. Gleichzeitig wurde eine Wasserversorgung über lange Wegstrecken aufgebaut und die Einsatzmaßnahmen zentral koordiniert.

Die Übungsziele konnten von allen beteiligten Einheiten erfolgreich erreicht werden. Im Anschluss wurden die einzelnen Übungsabschnitte nachbesprochen und die gewonnenen Erkenntnisse gemeinsam ausgewertet.

Die Feuerwehr bedankt sich bei allen beteiligten Einsatzkräften für ihr Engagement sowie bei der Bevölkerung für das entgegengebrachte Verständnis während der Übung.

Schwalmtal, den 13. Juli 2026

Original-Content von: FFW Gemeinde Schwalmtal, übermittelt durch news aktuell