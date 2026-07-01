FFW Gemeinde Schwalmtal

FFW Schwalmtal: Pkw-Brand in Amern - Fahrer bleibt unverletzt

Bild-Infos

Download

Schwalmtal (ots)

Am Mittwochabend wurde der Löschzug Amern der Feuerwehr Schwalmtal um 19:56 Uhr zu einem Fahrzeugbrand auf den Mühlenweg im Kreuzungsbereich zur Polmannstraße alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der betroffene Pkw bereits in Vollbrand. Ein Mannschaftstransportfahrzeug des Löschzuges, das im Rahmen einer Übungsvorbereitung im Gemeindegebiet unterwegs war, traf als erstes Fahrzeug an der Einsatzstelle ein. Die Besatzung leitete umgehend erste Löschmaßnahmen mit einem Pulverlöscher ein.

Der Fahrer des brennenden Fahrzeugs konnte dieses rechtzeitig verlassen und blieb glücklicherweise unverletzt.

Die nachrückenden Kräfte übernahmen anschließend die weitere Brandbekämpfung. Zwei Trupps gingen unter Atemschutz mit zwei C-Rohren vor und konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen.

Im weiteren Verlauf kontrollierten die Einsatzkräfte den betroffenen Bereich mit einer Wärmebildkamera und führten Nachlöscharbeiten durch, um verbliebene Glutnester auszuschließen.

Die Ursache des Brandes ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Kreispolizeibehörde Viersen.

Während des Einsatzes waren der Mühlenweg sowie die Polmannstraße für rund zwei Stunden gesperrt.

Original-Content von: FFW Gemeinde Schwalmtal, übermittelt durch news aktuell