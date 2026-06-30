FFW Gemeinde Schwalmtal

FFW Schwalmtal: Einsatzleitwagen-Gruppe der Feuerwehr Schwalmtal besucht Multi Commando Unit der Brandweer Horst aan de Maas

Bild-Infos

Download

Schwalmtal (ots)

Die Einsatzleitwagen-Gruppe sowie die Leitung der Feuerwehr Schwalmtal hatten gestern die Gelegenheit, die Multi Commando Unit (MCU) der niederländischen Brandweer Horst aan de Maas zu besichtigen.

Empfangen wurde die Delegation von Mark Linssen, der die Teilnehmer ausführlich durch das Fahrzeug führte und umfassende Einblicke in die niederländischen Führungs- und Einsatzstrukturen gewährte. Die Multi Commando Unit dient in den Niederlanden als mobile Führungsstelle bei größeren Einsatzlagen und unterstützt die Einsatzleitung unter anderem bei der Koordination, Kommunikation und Lageführung.

Im Mittelpunkt des Austauschs standen insbesondere die Organisation der Gefahrenabwehr in den Niederlanden sowie die Unterschiede zum deutschen Gefahrenabwehrsystem. Neben der technischen Ausstattung und den Möglichkeiten der mobilen Führungsunterstützung wurden vor allem die unterschiedlichen Strukturen der Einsatzführung, Alarmierung und Zusammenarbeit innerhalb der niederländischen Sicherheitsregionen erläutert.

Der fachliche Austausch bot den Teilnehmern interessante Einblicke in die niederländische Gefahrenabwehr und ermöglichte einen direkten Vergleich zu den deutschen Führungs- und Einsatzstrukturen. Solche Besuche tragen dazu bei, den Blick über die eigenen Strukturen hinaus zu erweitern und voneinander zu lernen.

Die Feuerwehr Schwalmtal bedankt sich herzlich bei der Brandweer Horst aan de Maas sowie insbesondere bei Mark Linssen für den offenen Empfang, die ausführlichen Erläuterungen und den kameradschaftlichen Austausch.

Schwalmtal, den 30. Juni 2026

Original-Content von: FFW Gemeinde Schwalmtal, übermittelt durch news aktuell