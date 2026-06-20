FFW Gemeinde Schwalmtal

FFW Schwalmtal: Feuerwehr löscht Garagenbrand im Hinterhof eines Wohngebäudes

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Schwalmtal (ots)

Am Samstagabend wurden der Löschzug Amern, die Drehleiter Waldniel sowie der Leitungsdienst der Feuerwehr Schwalmtal um 18:03 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Wohnungsbrand" zur Antoniusstraße alarmiert. Bereits in der Alarmmeldung gab es Hinweise darauf, dass es sich möglicherweise um einen Garagenbrand handeln könnte.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich das Meldebild. In einer im Hinterhof eines Wohngebäudes gelegenen Garage war ein Feuer ausgebrochen. Aufgrund der starken Hitzeentwicklung leitete die Feuerwehr umgehend die Brandbekämpfung ein.

Ein Trupp ging unter Atemschutz mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung vor und konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Anschließend wurde das betroffene Brandgut aus der Garage ins Freie gebracht. Um ein Wiederaufflammen des Feuers auszuschließen, kontrollierten die Einsatzkräfte den gesamten Bereich abschließend mithilfe einer Wärmebildkamera und löschten kleinere Glutnester ab.

Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr hatten die beiden Bewohnerinnen versucht, das Feuer eigenständig zu löschen. Dabei atmeten sie Brandrauch ein. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst wurden beide Personen zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

Für die Dauer des Einsatzes mussten die Antoniusstraße sowie die angrenzende Polmannstraße für rund zwei Stunden vollständig gesperrt werden.

Zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen wurden durch die Polizei aufgenommen.

Schwalmtal, den 20. Juni 2026

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