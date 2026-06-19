FFW Gemeinde Schwalmtal

FFW Schwalmtal: Drei sturmbedingte Einsätze nach nächtlicher Gewitterfront

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Schwalmtal (ots)

Nach dem Durchzug einer Gewitterfront in der Nacht zu Freitag wurden die Löschzüge Amern und Waldniel am frühen Morgen zu insgesamt drei sturmbedingten Einsätzen im Gemeindegebiet alarmiert.

Der erste Einsatz für den Löschzug Waldniel erfolgte um 06:02 Uhr. In Schwalmtal-Ungerath war ein Baum umgestürzt und blockierte die Fahrbahn.

Gegen 06:42 Uhr wurde der Löschzug Amern zu einem weiteren umgestürzten Baum auf der Maximilian-Kolbe-Straße alarmiert.

Ein dritter Einsatz für den Löschzug Waldniel folgte anschließend im Ortsteil Lüttelforst. Auch hier war ein Baum infolge der nächtlichen Unwetterereignisse umgestürzt.

Alle Bäume wurden durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr beseitigt. Personen kamen bei den Einsätzen nicht zu Schaden.

Schwalmtal, den 19. Juni 2026

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